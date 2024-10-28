З маленькими блакитними квітами: Кейт Вінслет вибрала оригінальний костюм від відомого бренду

Вперше за тривалий час акторка одягла трохи веселіше і незвичайніше вбрання.

Останнім часом Кейт Вінслет вибирала для своїх виходів у світ просте і не яскраве вбрання, тому привернула увагу вибором костюма для церемонії вручення нагород Women in Film Honors, яка проводилася у Беверлі-Гіллз.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

49-річна акторка вийшла на фотокол у світлому смугастому костюмі від бренду Erdem із весняної колекції 2025 року, який мав ніжний, свіжий та несподіваний вигляд. Він складався з подовженого жакета вільного прямого фасону та прямих штанів.

Жакет був двобортним, а тканина, з якої зроблений костюм, мала також принт у вигляді блакитних маленьких квітів — волошок. Образ вона доповнила туфлями на підборах, лаконічним манікюром і макіяжем, а також великими золотими сережками-кільцями та зачіскою із зібраним у проділ волоссям.

Кейт Вінслет / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що нещодавно за її участю вийшов новий фільм під назвою "Лі". У центрі сюжету цієї картини — американський журналіст Лі Міллер, яка під час Другої світової стала кореспонденткою журналу Vogue і документувала війну.

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