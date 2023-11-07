З маленькими чашками та надто м'ятою спідницею: невдале вбрання Лені Клум на світському заході

Цей захід негласно називають "Оскаром" модної індустрії, а нагороди на ньому вручаються найкращим дизайнерам та всім тим, хто зробив свій вагомий внесок у розвиток американської моди.

Дочка супермоделі 90-х Гайді Клум – 19-річна Лені – з'явилася серед гостей фешнцеремонії CFDA Fashion Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Модель-початківиця обрала для своєї появи вбрання від бренду Hellessy з колекції весна-літо 2024. Однак воно дівчину підвело.

На Лені була сукня з імітацією бежевого топа-корсета з чашками із щільної тканини та прозорою тканиною на талії. Також у нього були пишні рукави зі смугастої органзи, яка добре тримала форму. Але великі груди Лені в це вбрання не вмістила і вони буквально були помітні з чашок корсета і просвічувалися через прозору тканину.

А ось червона спідниця цієї сукні була з атласної шовкової тканини і дуже сильно пом'ялася, через що образ мав неохайний вигляд. Доповнила дівчина його сережками, лаконічною зачіскою та червоною помадою.

Лені Клум / Фото: Associated Press

Вартість такого вбрання 1890 доларів.

Сукня, як у Лені Клум

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