З маленькими чашками та надто м'ятою спідницею: невдале вбрання Лені Клум на світському заході

Цей захід негласно називають "Оскаром" модної індустрії, а нагороди на ньому вручаються найкращим дизайнерам та всім тим, хто зробив свій вагомий внесок у розвиток американської моди.
Дочка супермоделі 90-х Гайді Клум – 19-річна Лені – з'явилася серед гостей фешнцеремонії CFDA Fashion Awards, яка відбулася у Нью-Йорку. Модель-початківиця обрала для своєї появи вбрання від бренду Hellessy з колекції весна-літо 2024. Однак воно дівчину підвело.
На Лені була сукня з імітацією бежевого топа-корсета з чашками із щільної тканини та прозорою тканиною на талії. Також у нього були пишні рукави зі смугастої органзи, яка добре тримала форму. Але великі груди Лені в це вбрання не вмістила і вони буквально були помітні з чашок корсета і просвічувалися через прозору тканину.
А ось червона спідниця цієї сукні була з атласної шовкової тканини і дуже сильно пом'ялася, через що образ мав неохайний вигляд. Доповнила дівчина його сережками, лаконічною зачіскою та червоною помадою.
Вартість такого вбрання 1890 доларів.
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