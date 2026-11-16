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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
73
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1 хв

З малиновою помадою і в плямистій сукні з вузлом на плечі: Джуліанна Мур на церемонії

Акторка у кастомному вбранні Bottega Veneta з’явилася на кінопремії.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Джуліанна Мур

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур відвідала 17-ту церемонію вручення премії Governors Awards, яка відбулася у театрі Dolby у Лос-Анджелесі.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Для своєї появи акторка обрала сукню максі з дрібним плісе і чорним плямистим принтом, яку Bottega Veneta створив спеціально для неї. Вбрання мало асиметричне драпування: тканина огортала праве плече й руку до ліктя, а на лівому плечі збиралася в об’ємний вузол, з якого спадали два довгі кінці. З-під хвилястого подолу визирали чорні гостроносі туфлі.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

До сукні акторка підібрала прикраси Messika — довгі сережки-люстри з камінням і масивну каблучку. У неї було акуратне укладання, яке спадало на спину і макіяж з чорними стрілками, малиновою помадою і рожевими рум’янами.

Джуліанна Мур / © Associated Press

Джуліанна Мур / © Associated Press

Нагадаємо, Джуліанна Мур у пухнастому топі і штанях кольору шампанського відвідала кінопрем’єру.

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