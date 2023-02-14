З маскою на обличчі та металевими вставками на вбранні: епатажна Джулія Фокс відвідала модне шоу

Модель не боїться виділятись за допомогою одягу, тому практично завжди вибирає не традиційні луки.
У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2023 року бренду LaQuan Smith. Гостею заходу стала акторка та модель Джулія Фокс, яка завоювала собі славу епатажної зірки стритстайлу.
Дівчина обрала для появи на фешншоу традиційно незвичайне вбрання, яке цього разу включало чорний кетсьют із драпуванням на грудях та туфлі незвичайного дизайну.
Окрасою кетсьюта Фокс стали металеві вставки на грудях і на спині.
Декор вбрання перекликався з маскою у неї на обличчі, яка закривала одне око. У руці Джулія тримала мінісумку, яка була також виконана у чорних та сріблястих відтінках. Її дизайн нагадував шипи.
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