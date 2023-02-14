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З маскою на обличчі та металевими вставками на вбранні: епатажна Джулія Фокс відвідала модне шоу

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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196
Час на прочитання
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З маскою на обличчі та металевими вставками на вбранні: епатажна Джулія Фокс відвідала модне шоу

Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Модель не боїться виділятись за допомогою одягу, тому практично завжди вибирає не традиційні луки.

У Нью-Йорку в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2023 року бренду LaQuan Smith. Гостею заходу стала акторка та модель Джулія Фокс, яка завоювала собі славу епатажної зірки стритстайлу.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Дівчина обрала для появи на фешншоу традиційно незвичайне вбрання, яке цього разу включало чорний кетсьют із драпуванням на грудях та туфлі незвичайного дизайну.

Окрасою кетсьюта Фокс стали металеві вставки на грудях і на спині.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

Декор вбрання перекликався з маскою у неї на обличчі, яка закривала одне око. У руці Джулія тримала мінісумку, яка була також виконана у чорних та сріблястих відтінках. Її дизайн нагадував шипи.

Джулія Фокс / © Associated Press
Джулія Фокс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
196
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