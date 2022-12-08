З майже чорними губами: Олександра Даддаріо налякала макіяжем на червоній доріжці

Іноді зірки демонструють нам не найвдаліші фешн та б'юті експерименти.

Олександра Даддаріо, відома глядачам за серіалом "Чому жінки вбивають" та "Білий лотос" : яка нещодавно вийшла заміж, прийшла на прем'єру серіалу "Мейфейрські відьми Енн Райс" у Лос-Анджелесі.

У серіалі Олександра грає головну роль, тому на презентації вся увага була прикута до неї.

Для виходу актриса обрала цікавий образ та трохи дивний макіяж. Олександра одягла чорно-золоту сукню в горошок з корсетним ліфом і широкою спідницею з мереживною оборкою, яку доповнила широким шкіряним поясом на талії та чокером на шиї.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

А ось макіяж зірка продемонструвала дивний. Даддаріо зробила акцент на губах, які нафарбувала дуже темною, практично чорною помадою, яка підкреслила її світло-блакитні очі і створила дещо драматичний образ.

Олександра Даддаріо / Фото: Getty Images

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