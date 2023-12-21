З мереживним декольте та червоною помадою: дочка Міка Джаггера під прицілом папараці

Дочка лідера легендарного британського рок-гурту The Rolling Stones Міка Джаггера – Джорджія Мей Джаггер – потрапила під приціл фотографів, які чекали на неї біля готелю Broadwick Soho.

31-річна модель залишала заклад у чорній мінісукні, яку на декольте та подолі прикрашало прозоре мереживо.

Вбрання Джорджія поєднала з класичним пальтом на ґудзиках і з хутряним коміром, а також одягла чорні капронові колготки та сатинові туфлі.

Губи вона нафарбувала червоною помадою, а очі – сріблястими тінями, які зробили образ святковішим та гламурним. Також червоним вона нафарбувала нігті та завершила образ сумкою від Chanel.

Джорджія Мей Джаггер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що також Джорджія з'явилася на червоній доріжці у незвичайній сукні від Vivienne Westwood із величезним бантом. У цій сукні вона відвідала захід у Лондоні – Vogue World.

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