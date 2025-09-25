- Дата публікації
З мереживною вставкою на животі: зірка серіалу "Велика маленька брехня" прийшла на Тиждень моди
У Мілані стартував Тиждень моди, який триватиме до 28 вересня.
Знамениті бренди активно демонструють публіці свої колекції на сезон весна-літо 2026 року, і гостею шоу Fendi стала 33-річна акторка Шейлін Вудлі — зірка серіалу «Велика маленька брехня», а також фільмів «Дивергент» і «Винні зірки».
Акторка на показі Fendi привернула увагу своєю появою в ефектній сукні, що мала цікавий дизайн. Її темна сукня була приталеного силуету, з прозорим ліфом, глибоким V-подібним декольте, а також тонкими бретелями. На подолі сукню прикрашала вставка тканини, що надавала їй фасону русанки, а ось на животі у вбрання була напівпрозора вставка з мережива.
Але не лише сукня Шейлін заслуговувала на увагу, а й її аксесуари. Акторка взула чорні мюлі на танкетці Fendi Arco, відомі своїми округлими формами та елегантним поєднанням сучасної естетики з елементами традиційного італійського взуття. У руці зірка тримала також коричневу сумку Peekaboo з короткою ручкою. Завершували лук окуляри та масивні золоті сережки.
Нагадаємо, що HBO підтвердив — культовий серіал «Велика маленька брехня» повернеться з третім сезоном. Сценарій першої серії напише Франческа Слоун («Містер і місіс Сміт»), яка також виступить виконавчою продюсеркою разом із Девідом Е. Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун. Акторки Ніколь Кідман та Різ Візерспун знову з’являться у головних ролях, а глядачі очікують також на повернення інших зірок серіалу, серед яких Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та Меріл Стріп.