З мереживною вставкою на животі: зірка серіалу "Велика маленька брехня" прийшла на Тиждень моди

У Мілані стартував Тиждень моди, який триватиме до 28 вересня.

Шейлін Вудлі

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Знамениті бренди активно демонструють публіці свої колекції на сезон весна-літо 2026 року, і гостею шоу Fendi стала 33-річна акторка Шейлін Вудлі — зірка серіалу «Велика маленька брехня», а також фільмів «Дивергент» і «Винні зірки».

Акторка на показі Fendi привернула увагу своєю появою в ефектній сукні, що мала цікавий дизайн. Її темна сукня була приталеного силуету, з прозорим ліфом, глибоким V-подібним декольте, а також тонкими бретелями. На подолі сукню прикрашала вставка тканини, що надавала їй фасону русанки, а ось на животі у вбрання була напівпрозора вставка з мережива.

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Шейлін Вудлі / © Getty Images

Але не лише сукня Шейлін заслуговувала на увагу, а й її аксесуари. Акторка взула чорні мюлі на танкетці Fendi Arco, відомі своїми округлими формами та елегантним поєднанням сучасної естетики з елементами традиційного італійського взуття. У руці зірка тримала також коричневу сумку Peekaboo з короткою ручкою. Завершували лук окуляри та масивні золоті сережки.

Нагадаємо, що HBO підтвердив — культовий серіал «Велика маленька брехня» повернеться з третім сезоном. Сценарій першої серії напише Франческа Слоун («Містер і місіс Сміт»), яка також виступить виконавчою продюсеркою разом із Девідом Е. Келлі, Ніколь Кідман та Різ Візерспун. Акторки Ніколь Кідман та Різ Візерспун знову з’являться у головних ролях, а глядачі очікують також на повернення інших зірок серіалу, серед яких Шейлін Вудлі, Зої Кравіц та Меріл Стріп.

