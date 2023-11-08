З металевим галтером на шиї: 19-річна Міллі Боббі Браун у розкішній сукні та в компанії нареченого

19-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун, яка зовсім нещодавно заручилася з сином соліста гурту Bon Jovi, відвідала захід "Жінки року Glamour", який відбувся у Нью-Йорку. Вибрала дівчина елегантну чорну сукню.

Вбрання було з шовку і розроблене Модним домом Louis Vuitton. Сукня була однотонною, мала кілька елегантних складок та прострочення.

Головною прикрасою сукні стала масивна сріблясто-золота бретелька-галтер на шиї. Доповнила образ акторка високою зачіскою, золотими сережками, лаконічним нюдовим макіяжем та декількома прикрасами.

Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

Також увагу привертав манікюр Міллі, оскільки на нігтях у неї був зображений годинник, що розтікся, він нагадував відому картину художника Сальвадора Далі "Постійність пам'яті".

Манікюр Міллі Боббі Браун / Фото: Associated Press

На цей захід Міллі прийшла з нареченим — 21-річним Джейком Бонджові. Хлопець одягнув чорний костюм та білу сорочку, а також відмовився від краватки.

Міллі Боббі Браун і Джейк Бонджові / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Браун і Бонджові оголосили про свої заручини у серпні після майже дворічного знайомства.

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