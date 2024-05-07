З метеликами блакитного кольору: Ума Турман у найчарівнішому та казковому вбранні Met Gala 2024

У цьому образі акторка нагадувала казкову фею, а також виділялася на тлі інших знаменитостей, які надали перевагу флорестичним дизайнам.

На Met Gala 2024, який відбувся 6 травня в Нью-Йорку, акторку Уму Турман готувала Торі Берч. Дизайнерка створила для зірки "Кримінального чтива" на замовлення дивовижну сукню з шовкової тафти. Тканина сукні була настільки розкішною, що переливалася з пастельно-синього у фіолетовий, коли Ума рухалася.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Вбрання було виконане у стилістиці 19 століття, але водночас мало сучасний вигляд і дуже личило акторці. Складалося воно із двох частин — корсета та довгої багатошарової спідниці з драпуванням.

Топ-корсет мав тонкі бретельки, а також повністю складався із дрібних складок. Така фактура робила його цікавішим і він мав контрастний вигляд на тлі спідниці.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Однак головною прикрасою сукні стали метелики, які були на плечах та спині виробу. Сотні метеликів були виготовлені з шовкової органзи.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Під час їхнього створення Торі надихалася вимерлим видом метеликів Xerces Blue, оскільки відтінок їхніх чудових блакитних крил, що переливаються, нагадував дизайнерці відтінок очей Уми. Кожен метелик був вирізаний і розписаний вручну в ательє Торі, а потім прикріплений до тонкого шовкового дроту.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Сама Торі Берч також відвідала захід та позувала перед фотографами разом із Умою Турман та бразильською акторкою Бруною Маркезіні.

Ума Турман / Фото: Associated Press

Також у фентезійній сукні на захід прийшла Лана Дель Рей, але її вбрання було від Модного дому Alexander McQueen і включало роги з копитами.

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