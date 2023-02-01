З мікросумкою на шиї та в розкішному пальті: Сара Джессіка Паркер на знімальному майданчику

У цьому образі акторка була дуже елегантною, але він трохи відрізнявся від "божевільних" речей та їх поєднань, які ми бачили на ній раніше.

Знімання другого сезону серіалу "І просто так..." продовжуються і фотографи, як і раніше, тішать нас новими кадрами головної акторки серіалу — 57-річної Сари Джессікі Паркер.

Під час роботи над черговим епізодом акторка була одягнена надзвичайно елегантно. Сара Джессіка одягла ніжно-рожеві широкі штани зі стрілками, які доповнила сірим светром і розкішним в'язаним пальтом в смужку, що мало асиметричний поділ.

Гламуру образу додали туфлі з блискітками, а також шкіряна коричнева сумка від бренду Sonia Rykiel, яку прикрашали кристали.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

У руці акторка тримала рукавички, які відповідали за кольором її штанам та мікросумці від бренду Fendi, яка висіла на її шиї як прикраса разом із гламурним бірюзовим кольє.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

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