З мінісумкою та в розкішному твідовому пальті: Марго Роббі на показі Chanel у Парижі

З мінісумкою та в розкішному твідовому пальті: Марго Роббі на показі Chanel у Парижі

Амбасадоркою Chanel акторка є від 2019 року.

25 січня в Парижі відбувся показ кутюрної колекції Chanel весна-літо 2022 року. Грандіозно верхи на коні відкрила модне шоу онука Грейс Келлі — 35-річна Шарлотта Казірагі. Музичний супровід забезпечив французький співак та музикант Себастьяна Тельє.

Однією з численних гостей показу стала акторка Марго Роббі. Зірка з'явилася на фешншоу у світлому ансамблі, що складається з мінісукні, твідового молочного пальта та ботильйонів. У руці Марго тримала трендову мінісумку.

Марго Роббі / Getty Images

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