ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

З модною сумкою і в жилеті з V-подібним вирізом: папараці заскочили Дженніфер Еністон в Нью-Йорку

56-річна акторка вийшла у світ у чорному ансамблі з бездоганним силуетом, який підкреслив її струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Вона продемонструвала образ у стилі power dressing по-голлівудськи.

На акторці був чорний костюм у ледь помітну смужку, який складався зі штанів-кльош зі стрілками та жилета приталеного силуету з V-подібним вирізом і невеликими чорними ґудзиками. З-під жилета трішки визирав чорний мереживний бюстгальтер. Вбрання зірка скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Свій лук Еністон доповнила новою версією улюбленого аксесуару багатьох голлівудських модниць — чорною асиметричною сумкою з телячої шкіри і з золотою фурнітурою Aupen Nova Noir. Її вартість становить 340 доларів та наразі вона недоступна для купівлі.

У Дженніфер було акуратне укладання, макіяж із рожевими румянами і блиском ніжного відтінку та нюдовий манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, вуха вона прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а на руках були золоті браслети і каблучки з камінням.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон показала серію цікавих знімків з літа.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie