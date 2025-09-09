З модною сумкою і в жилеті з V-подібним вирізом: папараці заскочили Дженніфер Еністон в Нью-Йорку

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Дженніфер Еністон потрапила до об’єктивів папараці у районі Сохо у Нью-Йорку. Вона продемонструвала образ у стилі power dressing по-голлівудськи.

На акторці був чорний костюм у ледь помітну смужку, який складався зі штанів-кльош зі стрілками та жилета приталеного силуету з V-подібним вирізом і невеликими чорними ґудзиками. З-під жилета трішки визирав чорний мереживний бюстгальтер. Вбрання зірка скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Дженніфер Еністон / © Getty Images

Свій лук Еністон доповнила новою версією улюбленого аксесуару багатьох голлівудських модниць — чорною асиметричною сумкою з телячої шкіри і з золотою фурнітурою Aupen Nova Noir. Її вартість становить 340 доларів та наразі вона недоступна для купівлі.

У Дженніфер було акуратне укладання, макіяж із рожевими румянами і блиском ніжного відтінку та нюдовий манікюр. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами, вуха вона прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями, шию — ланцюжком із підвіскою, а на руках були золоті браслети і каблучки з камінням.

