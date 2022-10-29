З "мокрим" волоссям і оголеним животом: новий епатажний образ Джулії Фокс

Ефектна красуня знову продемонструвала фігуру, але цього разу у Нью-Йорку.

Джулія Фокс — епатажна голлівудська модель і акторка, яка зіграла лише в кількох фільмах, але найбільше світу вона запам'яталася, як "колишня дівчина Каньє Веста", хоча у стосунках із репером та скандалістом пробула лише близько двох місяців. Однак завдяки цій короткій інтрижці Фокс спромоглася заявити світові про себе, укласти кілька успішних контрактів і стати самостійною фігурою фешнсвіту.

Протягом деякого часу модель проводить час у Нью-Йорку. Вже кілька разів вона була помічена фотографами в епатажному вбранні. Одним з таких образів став лук від sandasimonastudio, що складається з джинсового бюстьє, максіспідниці фасону "рибка" та куртки.

Завершували її образ сонцезахисні окуляри, рукавички, сумка від Balenciaga, чоботи з ефектом напуску та "мокре" укладання.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що днем раніше Джулія вийшла на вулицю в чоботях і джинсових трусах. Автором цього луку з деніму є бренд MARRKNULL.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи Джулії Фокс (29 фото)

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram