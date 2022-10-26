З "мокрим" волоссям і сумкою у вигляді лисиці: Джулія Фокс продемонструвала дивний образ

У цьому образі вона зробила акцент на тематичному аксесуарі.

Модель та акторка Джулія Фокс зовсім непомітно для багатьох перетворилася на зірку нью-йоркського епатажу. Після стосунків з Каньє Вестом про дівчину заговорив увесь світ і вона все частіше з'являється на модних шоу, відвідує вечірки, благодійні заходи.

Свій образ "епатажної тусовщиці" вона намагається підтримувати вбраннями та макіяжем.

Вчора Фокс знову вийшла у світ, щоб продемонструвати черговий сексуальний лук, в якому поєднала трикотажну білу сукню-майку з імітацією корсету, яку вона носила з чорною білизною.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Також у цьому образі були чорні масивні черевики на шнурівці, окуляри та рукавички. Особливо дивний вигляд мала сумка від бренду Thom Browne з нової колекції у формі лисиці з пухнастим хвостом. Ймовірно, саме цей аксесуар вона обрала, оскільки прізвище Джулії означає — "лисиця".

Завершувала образ зачіска — на волосся моделі було нанесено спеціальний гель, що створює "мокрий" ефект.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Щодо сумки, то аксесуар як у Джулії не з дешевих. Ціна схожих моделей на сайті бренду варіюється від 1,5 до 4 тисяч євро.

Також бренд пропонує ще й лакшері-варіант зі стразами, але віддати за нього доведеться майже 19 тисяч євро.

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