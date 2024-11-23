З молодим бойфрендом: акторка Сієнна Міллер потрапила під приціл папараці

42-річну Сієнну Міллер, відому багатьом за ролями в таких фільмах як "Казанова" та "Зоряний пил", помітили з 27-річним Олі Гріном — її бойфрендом. Пара йшла вулицею в Нью-Йорку, ймовірно, на побачення.

Міллер була одягнена у бежевий штанний костюм від Max Mara, темний топ, коричневі чоботи, а ось у руці несла блакитну сумку від Дому Prada. Волосся відома акторка розпустила та зробила ніжний макіяж на обличчі.

Олі Грін одягнув чорні джинси, худі та куртку від FRAME з коричневого деніму. Також на ньому були чорні кросівки.

Сієнна Міллер та Олі Грін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у пари народилася спільна дитина — дочка, ім'я якої вони поки що не розкрили шанувальникам. Минулого року своєю вагітністю актриса похизувалася на весь світ — вона вийшла на червону доріжку Vogue World у костюмі від Schiaparelli та продемонструвала великий живіт.

Сієна Міллер / Фото: Associated Press

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