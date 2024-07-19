З морозивом у руках: вагітна Олександра Даддаріо прогулялася Римом

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалу "Білий лотос" — Олександра Даддаріо — зараз перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої — чоловік актриси, кінопродюсер Ендрю Форм.

Мабуть, вагітність минає легко, адже зірка вирішила вирушити у подорож. У своєму Instagram вона показала серію фото з Риму.

(гортайте фото вправо)

На прогулянку Вічним містом актриса одягла легкий сарафан із жатої тканини та на тонких бретельках, який доповнила маленькою плетеною сумкою від Loewe. На фото Олександра тримає морозиво. Якщо погортати фото вправо, можна помітити на кожному кадрі ріжок – вона сфотографувала його навіть біля фонтана Треві.

Нагадаємо, Олександра Даддаріо розповіла про свою вагітність та продемонструвала вагітний живіт у фотосесії для журналу Vogue. Вона розповіла в інтерв'ю журналу, що раніше пережила викидень, тому не поспішала повідомляти про свій цікавий стан. Коли вона дізналася, що знову вагітна, була дуже схвильована.

instagram.com/voguemagazine

Читайте також: