З мозаїкою на спідниці: наречена мільярдера Безоса вийшла в світ у чорній ефектній сукні

Вбрання дуже личило жінці і гарно поєднувалося з її величезними діамантами у вухах.

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – відвідала Met Gala. Для неї це була дебютна поява на цьому гламурному світському заході.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Для балу Лорен обрала вбрання від бренду Oscar de la Renta казкового дизайну, яке для неї створили на індивідуальне замовлення.

Унікальна чорна сукня з величезною спідницею створена із 2000 розфарбованих вручну деталей у формі мозаїчної розетки. Верхня частина вбрання була оксамитовим корсетним топом без бретельок.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Волосся Лорен відрізала у трендове каре, зробила ніжний макіяж, а також прикрасила вуха величезними діамантами.

Лорен Санчес / Фото: Associated Press

Більш Oscar de la Renta показали деталі спідниці у своєму Instagram.

Також у короткому та атмосферному ролику бренд поділився деталями підготовки Лорен. У відео можна побачити як відбувалося примірювання, розроблення та збирання сукні.

Після офіційної частини гості Met Gala 2024 вирушили на афтепаті, яке відбулося у готелі Standard. Лорен для цієї частини вечора теж одягла сукню від Oscar de la Renta з кольоровою торочкою.

Лорен Санчес та Джефф Безос / Фото: Getty Images

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