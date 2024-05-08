З мозаїкою на спідниці: наречена мільярдера Безоса вийшла в світ у чорній ефектній сукні

Вбрання дуже личило жінці і гарно поєднувалося з її величезними діамантами у вухах.
Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса – 54-річна Лорен Санчес – відвідала Met Gala. Для неї це була дебютна поява на цьому гламурному світському заході.
Для балу Лорен обрала вбрання від бренду Oscar de la Renta казкового дизайну, яке для неї створили на індивідуальне замовлення.
Унікальна чорна сукня з величезною спідницею створена із 2000 розфарбованих вручну деталей у формі мозаїчної розетки. Верхня частина вбрання була оксамитовим корсетним топом без бретельок.
Волосся Лорен відрізала у трендове каре, зробила ніжний макіяж, а також прикрасила вуха величезними діамантами.
Більш Oscar de la Renta показали деталі спідниці у своєму Instagram.
Також у короткому та атмосферному ролику бренд поділився деталями підготовки Лорен. У відео можна побачити як відбувалося примірювання, розроблення та збирання сукні.
Після офіційної частини гості Met Gala 2024 вирушили на афтепаті, яке відбулося у готелі Standard. Лорен для цієї частини вечора теж одягла сукню від Oscar de la Renta з кольоровою торочкою.
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