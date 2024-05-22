З накидкою у вигляді величезного банта: модна блогерка Леоні Ганне у сукні від українського бренду у Каннах

Модель та інфлюенсерка знову продемонструвала весь світ роботу талановитих українських майстрів.

Відома німецька блогерка Леоні Ганне з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дівчина відвідує цей захід вже традиційно щороку і знову обрала для нього вбрання від українського бренду Milla Nova, яке заснували сестри Зоряна та Ірина Сенишині.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Сукня Леоні була ідеально білого відтінку з тонкими бретельками, а на стегнах її прикрашала драпірована тканина. Спина у вбрання була відкрита. Доповнювала сукню накидка у вигляді величезного банта із довгим шлейфом.

Також волосся вона зібрала в низький пучок, зробила ніжний макіяж і додала у образ прикраси з діамантами.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Відео з Леоні бренд поділився у Instagram.

Одягає вбрання від українських брендів красуня не вперше. 2022 року Леоні з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю теж у сукні від Milla Nova, але золотій.

Леоні Ганне 2023 року / Фото: Getty Images

А ось 2023-го для Венеційського кінофестивалю обрала неймовірно ніжну та розкішну сукню від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Вбрання було розроблене і пошите спеціально для Леоні і цієї події.

Леоні Ганне 2022 року / Фото: Getty Images

Читайте також: