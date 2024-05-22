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З накидкою у вигляді величезного банта: модна блогерка Леоні Ганне у сукні від українського бренду у Каннах

З накидкою у вигляді величезного банта: модна блогерка Леоні Ганне у сукні від українського бренду у Каннах

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Модель та інфлюенсерка знову продемонструвала весь світ роботу талановитих українських майстрів.

Відома німецька блогерка Леоні Ганне з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю. Дівчина відвідує цей захід вже традиційно щороку і знову обрала для нього вбрання від українського бренду Milla Nova, яке заснували сестри Зоряна та Ірина Сенишині.

Леоні Ганне / © Associated Press
Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Сукня Леоні була ідеально білого відтінку з тонкими бретельками, а на стегнах її прикрашала драпірована тканина. Спина у вбрання була відкрита. Доповнювала сукню накидка у вигляді величезного банта із довгим шлейфом.

Також волосся вона зібрала в низький пучок, зробила ніжний макіяж і додала у образ прикраси з діамантами.

Леоні Ганне / © Associated Press
Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Відео з Леоні бренд поділився у Instagram.

Одягає вбрання від українських брендів красуня не вперше. 2022 року Леоні з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю теж у сукні від Milla Nova, але золотій.

Леоні Ганне 2023 року / © Getty Images
Леоні Ганне 2023 року / Фото: Getty Images

А ось 2023-го для Венеційського кінофестивалю обрала неймовірно ніжну та розкішну сукню від українського бренду WONÁ Concept у пудровому відтінку. Вбрання було розроблене і пошите спеціально для Леоні і цієї події.

Леоні Ганне 2022 року / © Getty Images
Леоні Ганне 2022 року / Фото: Getty Images

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