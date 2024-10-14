З наліпками на обличчі та в крилах ангела: 11-річна донька Кім Кардашян знялася для глянцю

11-річна донька зірки реаліті-шоу, бізнесвумен та інфлуенсерки Кім Кардашян – Норт Вест – стала однією із зірок спеціального випуску журналу Interview, присвяченого його 55-річчю.

На обкладинці дівчинка з'явилася у камуфляжному костюмі, що складається з куртки та шортів, а також у таких же черевиках. На її обличчі жовті та зелені наклейки, а на лобі з чорних літер викладено її ім'я.

instagram.com/interviewmag

Норт приміряла рожеву штучну шубу, білі ангельські крила, а для ефектного кадру залізла навіть у автомат із іграшками.

instagram.com/interviewmag

В інтерв'ю журналу, яке брала у Норт її мама Кім, вона розповіла, що любить фотографуватися, але ненавидить, коли її знімають папараці: "Коли я щойно прокинулася і навколо так багато папараці, я така: "Гей, я подам на тебе в суд". Якщо я готова, якщо я в настрої, якщо моє вбрання гарне, я така: "Добре, можете зробити знімок".

instagram.com/interviewmag

Цікаво, що дівчинка назвала своїм улюбленим уроком латину, а улюбленою їжею – огірки із сіллю та цибулею.

Нагадаємо, у цьому ж випуску журналу з'явилася і Дженніфер Лопес. Вона знялася в "дикій" фотосесії, а також позувала топлес і з ефектною зачіскою.

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