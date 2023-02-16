З намистом-ланцюгом і на величезних підборах: стильну співачку Пінк сфотографували у Лондоні

43-річна американська зірка Пінк прилетіла до Великої Британії, щоб відвідати студію BBC та заспівати живцем свій сингл When I Get There з оркестром.

Папараці сфотографували знаменитість, коли вона прямувала до студії.

На Пінк був дуже еклектичний образ, у якому вона поєднала червоний топ, спортивні штани, картату сорочку та джинсову жилетку. Взула співачка жовті босоніжки на високих підборах та платформах, а також розбавила лук прикрасами – масивним намистом-ланцюгом та золотистими сережками у вигляді ведмедів.

Пінк / Фото: Getty Images

Згідно з Rolling Stone, співачка присвятила свій сингл When I Get There, батькові Джиму Муру, який помер у серпні 2021 року. Балада - останній реліз із її майбутнього альбому Trustfall.

"Іноді любов залишає нас занадто рано. У День святого Валентина я дорожу своєю любов'ю, до якої можу доторкнутися, і любов'ю в моєму серці до тих, хто вирушив у наступну пригоду. Це для тебе, тату, сер". - Написала вона в Twitter і опублікувала зворушливе відео, в якому видно кадри з її дитинства.

Колись love leaves us too soon. На Valentine's Day- I cherish the love I have that I can touch- and the love I have in my heart for those who have gone on to the next adventure. Це один для вас, Daddy Sir. #whenigetthere #trustfall https://t.co/YNxPNUn7uj pic.twitter.com/ikWDQsUuHP - P!nk (@Pink) February 14, 2023

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