З недбалим пучком і майже без макіяжу: Кайлі Дженнер показала фото зі спортзалу

Зірка реаліті-шоу та бізнесвумен здивувала своїх фоловерів у Instagram знімками з тренування.

26-річна Кайлі Дженнер одягла обтислий спортивний комплект від бренду alo, що складався з топу і лосин, і влаштувала фотосесію в спортзалі. Волосся дівчини було зібрано в недбалий пучок, а на обличчі практично не було макіяжу – що для Кайлі незвичайно.

Кайлі Дженнер у спортзалі / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Але незважаючи на такі фото, її фоловери не повірили, що Дженнер-молодша взагалі займалася спортом та робила якісь вправи.

Кайлі Дженнер у спортзалі / Фото: Instagram Кайлі Дженнер

Зазначимо, зараз зірка займається просуванням свого нового дітища – бренду одягу Khy, продажи якого становили 1 млн долар протягом першої години після запуску.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер відвідала світську церемонію з Тімоті Шаламе. Перед камерами наймолодша з клану Кардашьян-Дженнер з'явилася у вбранні чорного кольору від Ferragamo, яке складалося зі спідниці з довгим подолом і шкіряного корсетного топу з асиметричним низом і круглим вирізом.

Читайте також: