З недбалим пучком і в розтягнутому одязі: Алісія Сільверстоун на прогулянці з псом

З недбалим пучком і в розтягнутому одязі: Алісія Сільверстоун на прогулянці з псом

Вона вирішила не морочитися над зовнішнім виглядом.

Акторка і колишня фотомодель Алісія Сільверстоун, яка була дуже популярна в 90-х через свої появи в серії кліпів рок-гурту Aerosmith і кільком запам'ятовуваним ролям у кіно, зараз рідко з'являється на публіці або світських вечірках.

Але днями зірку помітили під час прогулянки в Лос-Анджелесі, і вона вирішила не морочитися над зовнішнім виглядом. Алісія гуляла вулицею зі своїм псом одягнена у прості домашні речі: вільну чорну кофту, трохи розтягнуті кюлоти в рубчик та брудні кросівки. Волосся 45-річна зірка зібрала у високий недбалий пучок.

Алісія Сільверстоун / Getty Images

Того ж дня Алісія вирішила трохи понастільгувати та опублікувала в Instagram кілька кадрів зі своїм сином Беаром Блю Джарекі. На чорно-білих фотографіях хлопчик ще зовсім маленький і сидить у мами на спині.

Наразі синові Алісії вже виповнилося 10 років.

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