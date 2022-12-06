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З невдалим макіяжем і в блискучому костюмі: Джессіка Честейн на заході у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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472
Час на прочитання
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З невдалим макіяжем і в блискучому костюмі: Джессіка Честейн на заході у Нью-Йорку

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Навіть у таких зірок як Джессіка бувають модні провали.

Цього року брови – один із головних способів самовираження, адже тренди на них встигли помінятися кілька разів. Спочатку всі малювали насичені графічні брови, потім несподівано прийшла мода на їхнє освітлення та світові зірки всі як один почали з'являтися на публіці з абсолютно білими бровами, через що створювався ефект, що їх у них немає зовсім.

Після цього поступово набирає обертів новий тренд на брови-ниточки, як ті, які колись носили Памела Андерсон та Періс Гілтон. Ймовірно, цей тренд вирішила випробувати на собі й акторка Джесіка Честейн, адже з'явилася на заході бренду Moet & Chandon саме з такими тонкими бровами.

Доповнювали їх драматичний макіяж у темних кольорах і мінісукня, повністю розшита лелытками синіх, чорних, сірих тонів. Також на Джесіці була накидка, такого самого дизайну як і сукня.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також привернув увагу ще один дивний момент – проділ у волоссі акторки був зафарбований, мабуть, тінями. І зроблено це було не дуже акуратно, адже на її лобі на лінії росту волосся залишилася руда пляма. Ну чи перед виходом вона вирішила пофарбувати коріння волосся, але змилася не вся фарба.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
472
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