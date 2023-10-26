З незвичайним декольте та "золотим" манікюром: американська співачка позувала у сміливому луку на червоній доріжці

30-річна американська кантрі-поп-співачка Келсі Баллеріні відвідала церемонію Time100 Next, яка відбулася у Нью-Йорку. На червону доріжку вона вийшла у чорній приталеній сукні від бренду Stella McCartney.

Вбрання мало довгі рукави та розкішні вирізи, від яких просто не можна було відірвати очей — обидва були спереду сукні: на грудях та животі. Прикрашали вирізи на вбранні величезні золоті декоративні вузли.

Також сукня мала високий розріз на спідниці, який відкривав ногу зірки і демонстрував її лаконічні чорні босоніжки на підборах. Доповнили цей образ зачіска-хвіст, пара діамантових сережок у вухах, трендовий лате-макіяж та довгий золотий манікюр.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

На червоній доріжці Келсі також позувала з випуском журналу Time зі своїм зображенням.

Келсі Баллеріні / Фото: Associated Press

Також нещодавно у сукні вирізом між грудьми з'явилася на публіці співачка Ніколь Шерзінгер. У цьому вбранні вона відвідала вечірку в ресторані MAINE у Лондоні, яку організувала для акторського складу мюзиклу Бульвар Сансет. Ніколь приєдналася до акторського складу цього проєкту та виконує в постановці Ендрю Ллойда Веббера роль Норми Десмонд.

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