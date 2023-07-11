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З незвичною величезною прикрасою на шиї: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон сяяла на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
215
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З незвичною величезною прикрасою на шиї: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон сяяла на червоній доріжці

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Цей образ мав незвичайний вигляд та однозначно виділявся на тлі інших.

39-річна шведська акторка Ребекка Фергюсон, відома за роллю Леді Джесіки в рімейку "Дюни", вийшла на червону доріжку в Нью-Йорку. Зірка відвідала прем'єрний показ сьомого фільму "Місія неможлива", оскільки зіграла там разом із Томом Крузом.

Для заходу вона обрала темну сукню від Модного дому Maison Natan, який, до речі, також обожнює і часто нідерландська королева Максима.

Вбрання Ребеки мало А-силует, не мало бретельок, а ось її шию прикрашало незвичайне арткольє у вигляді металу.

Ребекка Фергюсон / © Getty Images
Ребекка Фергюсон / Фото: Getty Images

Свій образ акторка доповнила каблучкою на руці у вигляді жука-скарабея, а також ще одним із величезним каменем. Волосся вона зібрала в зачіску з проділом, а на обличчі мала макіяж з акцентом на очах.

Ребекка Фергюсон / © Associated Press
Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що під час прем'єрного показу цієї картини в Римі, акторка сконфузилася перед журналістами, оскільки задерла сукню на червоній доріжці і показала, що носила в той момент під нею.

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Дата публікації
Перегляди
215
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