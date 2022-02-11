З ніг до голови у Valentino: красива Енн Гетевей на червоній доріжці в Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулася прем'єра бродвейського спектаклю "Музикант" у театрі Winter Garden, головну роль у якому виконали Г'ю Джекман та Саттон Фостер.
Однією з гостей заходу стала акторка Енн Гетевей. Зірка обрала для червоної доріжки топ-бюстьє без бретелів та класичні чорні штани від Valentino, які доповнила лакованим ременем.
На плечі Енн накинула чорно-біле пальто в ромби, а в руці у неї була фіолетова сумка Valentino на золотому ланцюжку.
Також цей захід відвідала 34-річна Блейк Лайвлі. Цього разу для виходу Лайвлі обрала фіолетовий штанний костюм, що ідеально сидить на фігурі, до якого підібрала шовкову блузу з глибоким вирізом на декольте від Sergio Hudson.
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