З ніг до голови в Louis Vuitton: Ромі Стридж сфотографували в Парижі

З ніг до голови в Louis Vuitton: Ромі Стридж сфотографували в Парижі

26-річна нідерландська модель і екс"ангел" Victoria's Secret прилетіла до Парижа.

Там зараз триває Тиждень моди. Фотографи заскочили Ромі Стридж на вулицях міста, коли дівчина збиралася на показ нової жіночої колекції Louis Vuitton сезону весна-літо 2021-2022.

Молода мама була одягнена в коротку сукню-сорочку від Louis Vuitton з довгими рукавами і поясом на талії, доповнивши вбрання шкіряними високими чобітьми на підборах і мініатюрною бежевою сумкою теж Louis Vuitton на короткій ручці. У руці модель тримала чорні сонцезахисні окуляри, теж від цього бренду, які зняла, щоб сфотографуватися. З прикрас образ моделі доповнювало кілька золотих браслетів на зап'ясті і невеликі сережки-кільця у вухах. Біляве довге волосся Ромі зібрала в хвіст-мальвінку і зробила макіяж в натуральних відтінках.

Ромі Стридж / Getty Images

Нагадаємо, показ французького бренду також відвідали Алісія Вікандер, це її перший світський вихід після того, як вона з чоловіком Майклом Фассбендером підтвердили інформацію про народження у них первістка минулого літа, а також французька акторка Катрін Деньов і перша леді Франції Бріжит Макрон.

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