З ніг до голови у денімі: 72-річна Ізабель Юппер у стильному луку позувала на червоній доріжці

Ізабель Юппер / © Associated Press

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Ізабель Юппер відвідала Каннський кінофестиваль. Вона побувала на премєрі кримінального трилера «З вершин до низин» (Highest 2 Lowest).

Ізабель Юппер / © Associated Press

На червоній доріжці акторка постала з ніг до голови у денімі. На ній було джинсове вбрання від Balenciaga, яке складалося зі спідниці максі і куртки, одягненої задом наперед.

Ізабель Юппер / © Associated Press

Цікаво, що ззаду на куртці була ще одна пара рукавів, яка була зв’язана. Ізабель взула чорні гостроносі туфлі. До куртки вона прикріпила вишукану брошку у вигляді квітки із діамантами і одним великим бірюзовим каменем.

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Ізабель Юппер / © Associated Press

Юппер зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із помадою кольору бургунді і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Ізабель Юппер / © Associated Press

Нагадаємо, Ізабель Юппер одягла на фотокол у Парижі прозору чорну сукню-водолазку від Balenciaga.