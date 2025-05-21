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- Шоу-бізнес
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З ніг до голови у денімі: 72-річна Ізабель Юппер у стильному луку позувала на червоній доріжці
Французька акторка з'явилася у Каннах у джинсовому костюмі від Balenciaga.
Ізабель Юппер відвідала Каннський кінофестиваль. Вона побувала на премєрі кримінального трилера «З вершин до низин» (Highest 2 Lowest).
На червоній доріжці акторка постала з ніг до голови у денімі. На ній було джинсове вбрання від Balenciaga, яке складалося зі спідниці максі і куртки, одягненої задом наперед.
Цікаво, що ззаду на куртці була ще одна пара рукавів, яка була зв’язана. Ізабель взула чорні гостроносі туфлі. До куртки вона прикріпила вишукану брошку у вигляді квітки із діамантами і одним великим бірюзовим каменем.
Юппер зробила укладання з мокрим ефектом, макіяж із помадою кольору бургунді і одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, Ізабель Юппер одягла на фотокол у Парижі прозору чорну сукню-водолазку від Balenciaga.