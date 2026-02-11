З ніг до голови у Gucci: акторка у хустці і тренчі з фірмовою монограмою привернула увагу на премʼєрі фільму

Кіке Палмер / © Getty Images

Американська акторка і співачка Кіке Палмер захопила своїм ефектним образом у стилі 1950-60 років на прем’єрі фільму «Передмістя» у Лос-Анджелесі.

Знаменитість з’явилася перед публікою з ніг до голови у Gucci. Її бежево-коричневий ансамбль був прикрашений фірмовою монограмою бренду. На ній був тренч приталеного силуету з прихованими ґудзиками, поясом із золотою пряжкою на талії та великими накладними кишенями із золотими деталями.

Кіке Палмер / © Getty Images

Аутфіт Кіке доповнила хусткою, завʼязаною на підборідді, і високими гостроносими чоботами на шпильках теж із монограмою Gucci. У руці вона тримала сумку з коричневою ручкою.

Палмер одягла на обличчя масивні окуляри у черепаховій оправі. З-під хустки визирала зачіска з кучерями.