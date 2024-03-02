З номером 7 на грудях: Джорджина Родрігес з'явилася на показі у сукні з автографом Кріштіану Роналду

На ній було вбрання натхнене культовою футболкою її коханого.

У Парижі в межах Тижня моди відбувся показ бренду Vetements, заснованого грузинським модельєром Демною Гвасалією та його братом Гурамом Гвасалією 2014 року.

На подіумі бренд презентував колекцію ready-to-wear осінь-зима 2024-2025, а однією із зірок, що брали участь у шоу, стала 30-річна Джорджина Родрігес — модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду.

Образом на подіумі Джорджина справді здивувала, оскільки з'явилася не просто в луку з нової колекції, а в особливій червоній сукні в стилі спортшик, яка була імітацією знаменитої червоної футболки її бойфренда Кріштіану Роналду з номером 7.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Також на спині у сукні був автограф футболіста, а доповнював лук довгий шлейф. Її волосся було зібране назад у пучок, підкреслюючи її красиві риси обличчя.

"Для кохання всього мого життя Gio x Vetements", — написано на сукні від імені Кріштіану Роналду.

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Родрігес не новачок на Тижні моди в Парижі і за останні роки відвідувала деякі з найбільших показів, але, як модель вийшла на подіум вперше. Однк лук від Vetements Джорджина одягає не вперше, оскільки влітку минулого року дівчина викликала фурор ще однією червоною сукнею від цього бренду на Венеційському кінофестивалі — бренд створив для неї точну копію вбрання Джулії Робертс із фільму "Красуня".

Джорджина Родрігес на Венеційському кінофестивалі / Фото: Associated Press

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