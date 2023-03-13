З ноткою гламурної сексуальності: вагітна Ріанна продемонструвала розкішний образ у шкірі

Незабаром співачка стане мамою ще одного малюка, що вирішила підкреслити вбранням.

Протягом останніх кількох місяців Ріанна активно з'являється в заголовках ЗМІ, оскільки виступила на "Супербоулі", знялася для Vogue з бойфрендом й сином і розповіла про другу вагітність.

Також зірку вперше номінували на "Оскар" у категорії "Найкраща оригінальна пісня" за саундтрек Lift Me Up до фільму "Чорна пантера: Ваканда навіки". З цієї нагоди вона вчора з'явилась на церемонії.

Вагітна Ріанна продемонструвала образ, який був на всі сто відсотків у її стилі – це було вбрання від бренду Alaïa, що складалося з прозорої боді-водолазки, шкіряного топу та максіспідниці зі шлейфом.

Ріанна / Фото: Associated Press

Вбрання ідеально підкреслювало вже досить великий живіт молодої мами, а сама Ріанна позувала перед камерами ніжно тримаючи на ньому руки.

Ріанна / Фото: Associated Press

Співачка додала в цей образ трохи гламуру за допомогою червоної помади та довгого червоного манікюру, а також одягла кілька розкішних прикрас із коштовним камінням.

Ріанна / Фото: Associated Press

Окремо хочемо відзначити оригінальний дизайн спідниці, оскільки на стегнах були стильні вирізи, які надавали нотку елегантної сексуальності.

Ріанна / Фото: Associated Press

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