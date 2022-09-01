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З новим кольором волосся та в сукні від Armani: розкішна Тесса Томпсон на кінофестивалі

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З новим кольором волосся та в сукні від Armani: розкішна Тесса Томпсон на кінофестивалі

Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Акторка відвідала відкриття заходу у гламурному образі від відомого бренду.

31 серпня на італійському острові Лідо стартував Венеційський кінофестиваль – найстаріший міжнародний кінофестиваль світу. Щорічно захід збирає на червоній доріжці найзнаменитіших режисерів, зірок та акторів.

Однією з гостей цьогорічного кінофестивалю стала голлівудська акторка Тесса Томпсон. У день відкриття вона з'явилася на показі фільму "Білий шум", знятого режисером Ноа Баумбахою за однойменним сатиричним романом Дона Делілло 1985 року.

На доріжці Тесса продемонструвала оригінальне вбрання від Armani, яке складалося з туніки з величезними воланами, прикрашеними аплікацією з бісеру, і довгої чорної обтислої спідниці, розшитої паєтками. Цей образ був практично вінтажним, адже вперше його представили у кутюрній колекції 2009 року у Парижі.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Доповнили образ зірки чорні туфлі-човники з ремінцями від Giuseppe Zanotti, ювелірні вироби від Pomellato та сонцезахисні окуляри у ретро-стилі.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

Також не можна не відзначити новий колір волосся зірки, адже тепер Тесса рудоволоса.

Тесса Томпсон / © Associated Press
Тесса Томпсон / Фото: Associated Press

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