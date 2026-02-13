З новою стрижкою та у вишуканій сукні: номінантка на "Оскар" Кейт Гадсон вийшла у світ

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон була дуже елегантною і вишуканою, кеоли прибула на 28-ме вручення премії Гільдії дизайнерів костюмів. Світська церемонія нагородження відбулася 12 лютого у Лос-Анджелесі.

Акторка, як одна з номінанток на премію «Оскар» цього року, привернула багато уваги до своєї персони. Кейт одягла шовкову сукню лавандового кольору, яка елегантно підкреслювала її фігуру.

Сукня мала ефектний виріз, бретельку-галтер, а також декоративні асиметричні елементи: драпування, складки та нерівний поділ спідниці зі шлейфом. На одній брительці у акторки був багатошаровий бант.

Також Гадсон накинула на плечі шубу від Valentino, взула чорні босоніжками з гламурними брошками і додала до луку виразні коштовності — кілка каблучок та чокер. Однак особливу увагу привернула зачіска акторки, адже Кейт підстригла волосся і зробила трендий чубчик-шторку.

Цього року Кейт номінована на «Оскар» вже вдруга за свою кар’єру — впеше її номінували 2000 року за роль у фільмі «Майже знамениті». Тепер номінацію вона отримала за роль у фільмі «Пісня любові».