ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
1 хв

З новою стрижкою та у вишуканій сукні: номінантка на "Оскар" Кейт Гадсон вийшла у світ

Лише за кілька тижнів до «Оскара» акторка наважилась на кардинальні зміни і відмовилась від свого довгого волосся.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон була дуже елегантною і вишуканою, кеоли прибула на 28-ме вручення премії Гільдії дизайнерів костюмів. Світська церемонія нагородження відбулася 12 лютого у Лос-Анджелесі.

Акторка, як одна з номінанток на премію «Оскар» цього року, привернула багато уваги до своєї персони. Кейт одягла шовкову сукню лавандового кольору, яка елегантно підкреслювала її фігуру.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Сукня мала ефектний виріз, бретельку-галтер, а також декоративні асиметричні елементи: драпування, складки та нерівний поділ спідниці зі шлейфом. На одній брительці у акторки був багатошаровий бант.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Також Гадсон накинула на плечі шубу від Valentino, взула чорні босоніжками з гламурними брошками і додала до луку виразні коштовності — кілка каблучок та чокер. Однак особливу увагу привернула зачіска акторки, адже Кейт підстригла волосся і зробила трендий чубчик-шторку.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Цього року Кейт номінована на «Оскар» вже вдруга за свою кар’єру — впеше її номінували 2000 року за роль у фільмі «Майже знамениті». Тепер номінацію вона отримала за роль у фільмі «Пісня любові».

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (37 фото)

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Кейт Гадсон / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie