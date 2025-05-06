З новою зачіскою і в блискучій сукні з паєтками: Памела Андерсон із сином-красенем прийшла на Met Gala

Памела Андерсон / © Associated Press

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Памела Андерсон відвідала найголовнішу подію у модній індустрії — щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який цьогоріч присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style.

На заході вона продемонструвала своє перевтілення. Зірка, яка раніше позиціонувала себе як сексуальна і гламурна білявка із красивими локонами, змінила зачіску. На «червоній» доріжці Памела несподівано з’явилася з каре і коротким рівним чубчиком у стилі Baby Bangs. Ця зачіска закцентувала увагу на її виразних рисах обличчя.

Памела Андерсон / © Associated Press

Андерсон сяяла перед фотографами у блискучій закритій сукні максі з виразним силуетом у формі пісочного годинника від бренду Tory Burch, яка була повністю розшита срібними паєтками і різнокольоровим камінням.

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Памела Андерсон / © Associated Press

На обличчі у неї був мінімальний макіяж із фірмовими бровами-нитками: блискітки на повіках, персикові рум’яни на вилицях і прозорий блиск на губах. А ще вона зробила гігієнічний манікюр. В одному вусі у моделі була діамантова сережка, а в іншому — сережка-клаймбер із діамантами від Pandora.

Памела Андерсон / © Associated Press

На івент Памела прийшла у супроводі свого старшого сина — 28-річного Брендона Томаса Лі, який був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик. До лацкану піджака Брендон прикріпив брошку з діамантами, яка була схожою на сережку-клаймбер матері. Це мало гармонійний та символічний вигляд.

Брендон Томас Лі і Памела Андерсон / © Associated Press