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- Шоу-бізнес
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З новою зачіскою і в блискучій сукні з паєтками: Памела Андерсон із сином-красенем прийшла на Met Gala
57-річна акторка і модель з’явилася на благодійному заході разом зі своїм старшим сином Брендоном Томасом Лі.
Памела Андерсон відвідала найголовнішу подію у модній індустрії — щорічний Бал Інституту костюма Met Gala 2025, який цьогоріч присвячений відкриттю виставки Superfine: Tailoring Black Style.
На заході вона продемонструвала своє перевтілення. Зірка, яка раніше позиціонувала себе як сексуальна і гламурна білявка із красивими локонами, змінила зачіску. На «червоній» доріжці Памела несподівано з’явилася з каре і коротким рівним чубчиком у стилі Baby Bangs. Ця зачіска закцентувала увагу на її виразних рисах обличчя.
Андерсон сяяла перед фотографами у блискучій закритій сукні максі з виразним силуетом у формі пісочного годинника від бренду Tory Burch, яка була повністю розшита срібними паєтками і різнокольоровим камінням.
На обличчі у неї був мінімальний макіяж із фірмовими бровами-нитками: блискітки на повіках, персикові рум’яни на вилицях і прозорий блиск на губах. А ще вона зробила гігієнічний манікюр. В одному вусі у моделі була діамантова сережка, а в іншому — сережка-клаймбер із діамантами від Pandora.
На івент Памела прийшла у супроводі свого старшого сина — 28-річного Брендона Томаса Лі, який був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку і чорну краватку-метелик. До лацкану піджака Брендон прикріпив брошку з діамантами, яка була схожою на сережку-клаймбер матері. Це мало гармонійний та символічний вигляд.