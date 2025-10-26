З новою зачіскою і в ефектній сукні: Сідні Свіні відвідала прем'єру фільму

Сідні Свіні / © Associated Press

Реклама

Голлівудська красуня Сідні Свіні вирішила всіх здивувати на заході в Лос-Анджелесі — дівчина вийшла на червону доріжку з новою зачіскою. Акторка чи то відрізала волосся в каре, чи то одягла дуже реалістичну перуку.

Сідні Свіні / © Associated Press

Одягнена Сідні була в ніжно-рожеву сукню від бренду Miu Miu з галтером. Її вбрання було з ефектним декольте, яке підкреслювало груди, а також талію.

Сідні Свіні / © Associated Press

Вбрання було з пишною спідницею і прикрашене ніжною мереживною тканиною з дрібними квітами. На спідниці були невеликі складки, а на талії пояс з пряжкою. Сідні доповнила образ кількома прикрасами з камінням.

Реклама

У такому гламурному луку вона прийшла на прем’єру фільму «Крісті», в якому зіграла головну роль. У цій картині вона перетворилася на боксерку Крісті Мартін. У стрічці буде розказано про сходження зірки боксу до статусу найвідомішої жінки-боксерки Америки в 1990-х роках, а потім про замах на неї, скоєний чоловіком у 2010 році. Крісті Мартін також відвідала захід і вийшла на червону доріжку.

Сідні Свіні та Крісті Мартін / © Associated Press

Під час промокампанії до фільму Сідні з’являлася тільки в рожевих сукнях. Раніше вона вже продемонструвала вбрання від Alexander McQueen і Erdem.