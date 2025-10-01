З новою зачіскою і в елегантній сукні: Памела Андерсон зачарувала своїм новим іміджем на фешнпоказі

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон відвідала фешншоу бренду Tom Ford, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Акторка зачарувала публіку своїм вишуканим образом та перевтіленням.

Знаменитість з’явилася в елегантній чорній сукні максі без бретельок, з лаконічним бантом на грудях та розрізом на спідниці. На плечі вона накинула чорний класичний подовжений жакет. Аутфіт Андерсон доповнила чорними замшевими гостроносими туфлями на шпильках.

Окремої уваги заслуговує нова зачіска Памели — вона пофарбувала своє біляве волосся у мідний відтінок і зробила стрижку шеггі-боб, який їй дуже пасує. За новий імідж Андерсон відповідав перукар Джон Ноллет, який зізнався, що на створення цієї зачіски їх надихнув рудоволосий образ французької акторки Марлен Жобер у фільмі «Nous Ne Vieillirons Pas Ensemble».

Свій лук Памела завершила мінімалістичним макіяжем і теракотовим манікюром. Із прикрас вона використала лише класичні сонцезахисні окуляри.

