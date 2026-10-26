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- Шоу-бізнес
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З новою зачіскою і в сукні з анімалістичним принтом: Кеті Перрі привернула увагу на червоній доріжці
Американська співачка продемонструвала ефектний образ у вінтажому вбранні Roberto Cavalli.
Кеті Перрі відвідала музичний вечір CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, присвячений пам’яті легендарної кантрі-виконавиці Доллі Партон. Захід відбувся у Нешвіллі, штат Теннессі.
На червоній доріжці Кеті постала в ефектній вінтажній сукні Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2004 року. Вбрання у стилі 2000-х вирізнялося незвичайним поєднанням анімалістичних принтів, натхненних забарвленням пір’я птахів.
Довга шовкова сукня обтислого силуету була виконана у золотистих, помаранчевих, бежевих і коричневих відтінках. Вона мала тонкі бретельки, глибоке декольте й асиметричний поділ із драпуванням.
Особливістю ансамблю став корсетний шкіряний бюстьє рудувато-коричневого кольору з квітковим тисненням, який підкреслював груди співачки.
Взута Перрі була у бежеві босоніжки з блискітками і на підборах. Шию вона прикрасила масивною підвіскою у формі хреста на чорному шнурку, а на руках у неї були каблучки.
Зірка продемонструвала нову зачіску. Волосся зірка уклала легкими хвилями, а на чолі був густий чубчик. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх тінями, підводкою і пишними віями. На губах була помада бежево-коричневого відтінку.
Нагадаємо, Кеті Перрі у сукні з пікантними вирізами й бантиками позувала на благодійному заході.