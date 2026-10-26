ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

З новою зачіскою і в сукні з анімалістичним принтом: Кеті Перрі привернула увагу на червоній доріжці

Американська співачка продемонструвала ефектний образ у вінтажому вбранні Roberto Cavalli.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кеті Перрі

Кеті Перрі / © Getty Images

Кеті Перрі відвідала музичний вечір CMA Presents I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton, присвячений пам’яті легендарної кантрі-виконавиці Доллі Партон. Захід відбувся у Нешвіллі, штат Теннессі.

На червоній доріжці Кеті постала в ефектній вінтажній сукні Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2004 року. Вбрання у стилі 2000-х вирізнялося незвичайним поєднанням анімалістичних принтів, натхненних забарвленням пір’я птахів.

Кеті Перрі / © Getty Images

Кеті Перрі / © Getty Images

Довга шовкова сукня обтислого силуету була виконана у золотистих, помаранчевих, бежевих і коричневих відтінках. Вона мала тонкі бретельки, глибоке декольте й асиметричний поділ із драпуванням.

Особливістю ансамблю став корсетний шкіряний бюстьє рудувато-коричневого кольору з квітковим тисненням, який підкреслював груди співачки.

Взута Перрі була у бежеві босоніжки з блискітками і на підборах. Шию вона прикрасила масивною підвіскою у формі хреста на чорному шнурку, а на руках у неї були каблучки.

Зірка продемонструвала нову зачіску. Волосся зірка уклала легкими хвилями, а на чолі був густий чубчик. У макіяжі вона зробила акцент на очах, підкресливши їх тінями, підводкою і пишними віями. На губах була помада бежево-коричневого відтінку.

Нагадаємо, Кеті Перрі у сукні з пікантними вирізами й бантиками позувала на благодійному заході.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie