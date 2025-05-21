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- Шоу-бізнес
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З новою зачіскою і в сукні з рюшами: красива Джуліанна Мур на прем’єрі свого нового серіалу
64-річна акторка попрощалася зі своїм довгим волоссям.
Джуліанна Мур відвідала прем’єру комедійно-драматичного серіалу «Сирени», яка відбулася в готелі Plaza у Нью-Йорку. Джуліанна разом з акторкою Меган Фейгі зіграли в серіалі головні ролі. До речі, вже завтра, від 22 травня, він буде доступний на Netflix.
Для заходу Мур обрала чорну сукню максі зі спідницею А-силуету. Вбрання мало тонкі бретельки і рюші на ліфі.
Акторка також продемонструвала нову зачіску — вона підстриглася і тепер у неї довге пряме каре до ключиць. Ця зачіска пом’якшила риси обличчя Джуліанни і додала об’єму її волоссю. З таким каре акторка стала мати молодший вигляд.
Вона зробила макіяж із чорними стрілками й рожевими рум’янами, а також манікюр кольору гнилої вишні. Мур прикрасила вуха довгими сережками з камінням, а руки — золотими каблучками.
Нагадаємо, Джуліанна Мур відвідала Каннський кінофестиваль у чорній сукні з цікавою шкіряною бретелькою у вигляді великого вузла від бренду Bottega Veneta.