З новонародженою донькою на руках: Демі Мур показала, який вигляд мала 30 років тому

Молодша донька акторки відсвяткувала день народження.
3 лютого 1994 року в акторки Демі Мур та актора Брюса Вілліса народилася третя донька Таллула, яка отримала своє ім'я на честь відомої американської зіркиТаллули Бенхед.
На честь 31-ї річниці доньки Демі опублікувала в Instagram серію фото з нею. На одному зі знімків вона позує з новонародженою Таллулою на руках. Дівчинка зазнімкована в рожевому комбінезоні та рожевій шапочці. Акторка притискає її до себе.
"Моїй малечі сьогодні 31! З днем народження, мій чудовий ангел. Люблю тебе нескінченно!" — написала Мур по фото.
Також на фото Таллула знята зі своїми батьками та нареченим – музикантом Джастіном Ейсі.
Цікаво, що з раннього віку Таллула з'являлася в кіно, а її дебют відбувся у фільмі "Червона літера" (1995), де головну роль виконала Демі Мур. Пізніше вона знялася у фільмах "Бандити" (2001) та "Дев'ять ярдів — 2" (2004).
Раніше, нагадаємо, Демі Мур відвідала показ Giorgio Armani на Тижні моди у Парижі. Акторку помітили папараці на вулиці, коли вона після показу йшла до своєї машини. На Мур того дня було вбрання чорного кольору, яке включало широкі оксамитові штани та жакет, повністю розшитий бісером.
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