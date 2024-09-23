З новою зачіскою: Кендалл Дженнер з'явилася на Тижні моди в Італії

Після зміни іміджу вона вперше вийшла на публіку.
Молодша сестра Кім Кардашян – 28-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер – відвідала Італію. Вона прибула до Європи, щоб побувати на показі бренду Bottega Veneta, під час якого публіці презентували колекцію весна-літо 2025.
Кендал обрала для цього заходу досить скромну сукню шоколадного кольору. Її вбрання міді мало довгі рукави, високу горловину і було прикрашене складками на талії та пряжкою.
Сукню вона носила у поєднанні з колготками, текстурним клатчем, гостроносими туфлями на підборах та трендовими сережками-краплями, які стали вірусними.
Також увагу привернула зачіска моделі. Зовсім недавно Кендалл несподівано стала білявкою.
"Мені знадобилося два дні, щоб отримати цей чудовий відтінок золотистого блонду, - поділилася колористка Дженна Перрі в коментарі для Vogue. - Це образ, натхненний 90-ми і Керолін Бессетт-Кеннеді".
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