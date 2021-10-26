З новою зачіскою та у чорній мінісукні: учасниця "Холостяка" в ефектному луці на вечірці

Анна Гузєєва у сексуальному вбранні сходила на паті.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – продемонструвала шанувальникам у Instagram свій новий сексуальний образ.

Дівчина сходила на вечірку у чорній мінісукні з відвертим декольте та декоративними ґудзиками на корсеті. Шию Аня прикрасила делікатним ланцюжком із кулоном.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

Гузєєва також похизувалася новим іміджем – вона перефарбувалась у блондинку. Волосся красуня зібрала в пучок.

Аутфіт вона доповнила насиченим макіяжем смокі-айс та елегантними сережками. Червоний манікюр завершив вечірній лук Анни.

А на конкурс краси "Міс Україна" Гузєєва одягла червону сукню до підлоги з глибоким декольте, крізь який вона блиснула пишними грудьми. У руці вона тримала чорну сумку.

Анна Гузєєва/Instagram by_guzeeva

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