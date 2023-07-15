З об'ємними кучерями та в ковбойському луку: Ріта Ора сходила на інтерв'ю в Лондоні

Співачку Ріту Ору сфотографували папараці на вулиці в Лондоні, коли вона йшла до студії Global Radio на інтерв'ю. Зірка прихильниця незвичайного вбрання, яке привертає увагу, тому і цього разу на ній був лук в ковбойському стилі.

Ріта поєднала чорний топ Cowboys of Habit J'adore Cowboys у рубчик із двоколірними штанами від Coperni, які у верхній частині ефектно обтискали її стегна, а знизу були світлими та розкльошеними.

Однак найнезвичайнішою частиною луку стали шкіряні чорні ковбойські рукави з довгою торочкою від Dsquared2, які бренд представив у колекції осінь-зима 2023. Також Ріта взула черевики на високій платформі, сонцезахисні окуляри, зробила макіяж та розкішну зачіску з об'ємними локомотивами.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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