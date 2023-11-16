З об'ємними квітами на дротах: трансгендерна акторка сяяла на червоній доріжці у незвичайній сукні

Зараз у світі стартували покази фільму "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Раніше прем'єри вже відбулися в Берліні, Лондоні та Лос-Анджелесі, а 15 листопада черга дійшла і до Нью-Йорка.

Одна із зірок картини — модель, акторка та ЛГБТ-активістка Гантер Шафер — з'явилася на прем'єрі цього разу в чарівній рожевій мінісукні від Marni з круїзної колекції весна-літо 2024 року.

Вбрання було прикрашене об'ємними кольорами, деякі з яких трималися на металевих дротах, через що створювався 3D ефект. Доповнили її образ гламурні сережки з рожевим камінням, білі туфлі-човники та зачіска-пучок.

Хантер Шафер / Фото: Getty Images

Раніше акторка продемонструвала сукню із ефектними вирізами від британського бренду Alexander McQueen. Вбрання було виконане з бежевої сітчастої тканини, яка повністю була розшита сріблястим та чорним бісером, лелытками та камінням. Також сукня мала довгу спідницю з рюшами, а з боків її прикрашали досить великі вирізи, що демонструють фігуру.

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