З об'ємними воланами на рукавах: елегантна Алісія Вікандер вийшла у світ з чоловіком

Пара позувала для фото обнявшись, а їхнє вбрання було в одній кольоровій гамі.
Оскароносна акторка Алісія Вікандер відвідала презентацію нового серіалу під назвою "Агентство" (The Agency) у Лондоні, в якому головну роль зіграв її чоловік Майкл Фассбендер.
Алісія, як давня амбасадорка Модного дому Louis Vuitton, знову вибрала вбрання від цього бренду для заходу. 36-річна жінка була у сукні довжини міді з високою горловиною та оригінальними рукавами з об'ємними воланами.
Образ акторка доповнила чорними босоніжками на підборах та ремінцями, декількома прикрасами з камінням, а також гламурною сумкою з камінням та ланцюжком.
Чоловік зірки віддав перевагу чорному костюму та лаконічній темно-синій сорочці. Вони позували для фото обійнявшись.
Вбрання із подібним оздобленням Алісія обирає не вперше. Наприклад, на 20-й Цюріхський кінофестиваль вона одягла чорно-білу сукню, яка мала глибоке V-подібне декольте, а плече прикрашав великий асиметричний бант-волан з тканини.
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