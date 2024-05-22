З об'ємними воланами та декольте до пупа: Дженніфер Лопес захопила вбрання на червоній доріжці

Акторка Дженніфер Лопес продовжує свій рекламний тур на підтримку фільму Netflix "Атлас", у якому зіграла головну роль. Цього разу вона вирушила до Мехіко, де відбулася фотосесія на червоній доріжці та прем'єра картини.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

До фотографів зірка вийшла у сексуальному вбранні романтичного дизайну від бренду Chloé з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024, яку той презентував публіці на Тижні моди у Парижі.

Її сукня була довга і зі шлейфом, а також виконана з тонкого ніжного шифону білого кольору і повністю складалася з об'ємних воланів. Також у цього вбрання були довгі рукави, а носила вона його у поєднанні з короткими шортами-трусами та бежевими босоніжками на високих платформах — одним із популярних аксесуарів двотисячних, які бренд Chloé повертає у тренди 2024 року. Доповнила вбрання Лопес високою зачіскою, макіяжем та довгими сережками.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

Днем раніше Дженніфер прийшла на прем'єру в Лос-Анджелесі в костюмі від бренду Greta Constantine, який складався з білого топа без бретелів та довгої чорної спідниці, що розкльошеної донизу. Тоді вона всім ефектно продемонструвала, що продовжує носити обручку попри чутки про розлучення з Беном Аффлеком.

Дженіфер Лопес / Фото: Associated Press

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