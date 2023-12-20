З об'ємною зачіскою і в сукні з драпуванням: Ніколь Кідман вийшла на червону доріжку з чоловіком-музикантом

У цьому вбранні і з зачіскою акторка мала приголомшливий вигляд.

Оскароносна зірка Ніколь Кідман повернулася на свою батьківщину до Австралії, щоб вийти на червону доріжку у Сіднеї. Голлівудська красуня, якій цього року виповнилося 56 років, відвідала презентацію серіалу "Експати" від Amazon Prime Video.

На червоній доріжці Ніколь з'явилася у сукні ніжно-бежевого відтінку від бренду Fendi, яка була представлена у кутюрній колекції осінь-зима 2023.

Вбрання не мало бретельок, верх був з глибоким декольте, а ось спідниця була прямою і з високим розрізом, що відкривав ноги. Єдиною прикрасою вбрання було драпування збоку, яке мало дуже елегантний вигляд і робило фігуру акторки ще стрункішою.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Доповнила вбрання Кідман бежевими туфлями та золотими прикрасами – сережками та браслетом на руці. Також акцентом в образі стала висока зачіска з об'ємними кучерями, яка дуже личила акторці. Помітно, що Ніколь і трохи змінила відтінок волосся, оскільки зробила його золотавішим.

Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Захід вона відвідала зі своїм чоловіком – кантрі-співаком Кітом Урбаном, який прийшов підтримати її новий проєкт.

Ніколь Кідман із чоловіком / Фото: Getty Images

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