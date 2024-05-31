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З об'ємною зачіскою та накладками на зубах: 23-річна донька Вілла Сміта відвідала прем'єру

З об'ємною зачіскою та накладками на зубах: 23-річна донька Вілла Сміта відвідала прем'єру

Віллоу Сміт / Фото: Associated Press

Дівчина обрала лук із нової колекції.

Американська співачка та акторка Віллоу Сміт відвідала прем'єрний показ фільму "Погані хлопці: Все або нічого" у Лос-Анджелесі. Дівчина зі своєю мамою та братом прийшла підтримати батька, який зіграв у цій картині головну роль.

Віллоу Сміт / © Associated Press
Віллоу Сміт / Фото: Associated Press

На 23-річній Віллоу був стильний лук від бренду Acne Studios з колекції прет-а-порте осінь-зима 2024. Вбрання являло собою довге картате пальто з накладними кишенями, чорними ґудзиками та рукавами, яке дівчина носила на голе тіло, а також довгі штани. Доповнила вона вбрання чорним клатчем та масивним взуттям на платформі.

Особливу увагу привертала зачіска Віллоу, оскільки вона зробила пишне укладання. Також зіркова дочка завершила образ кількома прикрасами – накладками на зуби, каблучками та ланцюжками із підвісками.

Віллоу Сміт / © Associated Press
Віллоу Сміт / Фото: Associated Press

Не менш ефектний вигляд на заході мала її мама – 52-річна Джада Пінкетт-Сміт. Вона з'явилася в "голій" сукні з декольте від бренду Iris Van Herpen із кутюрної колекції осінь-зима 2017.

Джада Пінкетт-Сміт / © Associated Press
Джада Пінкетт-Сміт / Фото: Associated Press

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