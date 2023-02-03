З об'ємною зачіскою та в молочній сукні: Памела Андерсон на прем'єрі свого фільму

Знаменитість продовжує просувати фільм про своє життя та те, як на нього вплинуло вкрадене секс-відео.

55-річна акторка Памела Андерсон відвідала спеціальний показ свого документального фільму "Памела, історія кохання" у Нью-Йорку, який зняла компанія Netflix.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Зірка журналу Playboy та серіалу "Рятувальники Малібу" мала приголомшливий вигляд, бо обрала молочну шовкову сукню до підлоги. У вбрання було невелике драпування на декольте і одна чорна вставка на плечі.

Образ вона доповнила об'ємною зачіскою та сережками з діамантами. Також Андерсон поєднала сукню з довгим смугастим пальтом, у якого був широкий та об'ємний комір.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

Підтримати на заході зірку прийшов її син Брендон Томас Лі, який також працював над цією картиною.

Памела Андерсон та Брендон Томас Лі / Фото: Getty Images

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