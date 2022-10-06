З обдертим манікюром і у світшоті з оголеними грудьми: іспанська співачка прийшла на зустріч у провокаційному образі

Розалія не встигла добре підготуватися до свого виходу у світ.
У музеї GRAMMY у Лос-Анджелесі відбулася зустріч із іспанською співачкою Розалією.
Артистка епатувала публіку провокаційним вбранням. Розалія з'явилася у чорному подовженому світшоті із зображенням оголених грудей.
Дівчина вирішила не одягати ані спідниці, ані штанів. Замість них Розалія взула високі шкіряні ботфорти.
Співачка пофарбувала кілька пасом у червоний колір і зробила дві гульки. На обличчі у неї був ніжний макіяж.
А ось руки у Розалії були недоглянуті. Її білий манікюр на деяких нігтях обліз, був брудний і це мало неохайний вигляд.
Читайте також: