З обгорілим обличчям та синіми тінями: Кім Кардашян знялася у ретро-рекламі свого бренду

43-річна Кім Кардашян не перестає дивувати. Після нещодавньої гучної колаборації свого бренду Skims зі Swarovski вона з'явилася у новій рекламній кампанії у стилі 70-х.

Зірка позує в образі ефектної засмаглої блондинки з ретро-макіяжем, яка відпочиває десь на гірськолижному курорті.

Кім зображена топлес з ковзанами на грудях та в атласних мінішортах, у червоній термобілизні та на лижах, а також у мохеровому кроптопі та високих білих чоботях на маленькій гоночній машинці. На її обгорілому обличчі сліди від окулярів та сині матові тіні.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян з'явилася на публіці в "голій" сукні з величезними чорними квітами. Зірка відвідала благодійний захід Baby2Baby, який відбувся у Каліфорнії, та вийшла до фотографа у вбранні з колекції осінь-зима 2023 року бренду Balenciaga.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

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